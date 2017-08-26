Эусебио Сакристан: "Зенит" - основной соперник "Реал Сосьедад" по группе в ЛЕ"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан отметил, что ему предстоит получше изучить соперников по группе L в Лиге Европы. Баски сыграют на международной арене с "Зенитом", "Вардаром" и "Русенборгом".

– Мне еще нужно будет получше изучить наших соперников по группе, – цитирует El Diario Vasco Сакристана. – "Зенит" – очень сильная команда, которая будет нашим основным конкурентом за первое место в группе. Также с нами сыграет "Русенборг", оставивший за бортом турнира "Аякс", и "Вардар", обыгравший "Фенербахче". Все матчи в этой группе будут сложными.