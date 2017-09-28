Эусебио Сакристан: "Зенит" может далеко добраться в Лиге Европы"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан после матча группового этапа Лиги Европы против "Зенита" (1:3) подчеркнул, что его команде было сложно противостоять российскому клубу. Специалист отметил слаженные действия подопечных Роберто Манчини.

– Сложный матч, – сказал Сакристан. – Мы пропустили два гола очень быстро, потом забили и почему-то успокоились. Мы совершили достаточно большое количество ошибок, надо исправлять их. Это недопустимо для еврокубковой встречи.

– Вы владели мячом примерно 70 процентов времени. Как вы допустили поражение?

– Это нас не оправдывает, потому что не имеет значения. У "Зенита" игроки с большим опытом, а наши футболисты действовали слишком спокойно. Мы пытались сделать все возможное для того, чтобы зацепиться за игру во втором тайме, сделали три замены.

– Вы не хотели сыграть закрыто против "Зенита"?

– Мы играем открыто уже два года. Дело в том, что "Зенит" действует очень слаженно, поэтому нам было трудно ему противостоять.

– "Зенит" создал впечатление претендента на победу в Лиге Европы?

– Это очень опытная команда. Судя по игре "Зенита", он может далеко добраться в Лиге Европы. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"