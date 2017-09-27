Эусебио Сакристан: "Реал Сосьедад" готов победить "Зенит"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что хорошо изучил игру питерцев. Специалист отметил, что чемпионат Испании для клуба не менее важен, чем Лига Европы.

– Утром Манчини лестно отзывался о вашей команде, а что вы можете сказать о "Зените"?

– Мы знаем о достижениях "Зенита" и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.

– Делает ли команда особую ставку на Лигу Европы?

– Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен. (Артем РЯБОВОЛ)

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.