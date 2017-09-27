Эусебио Сакристан: "Обыгрывал Манчини в финале Кубка чемпионов"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что все футболисты команды находятся в хорошем состоянии. Специалист также вспомнил, что уже пересекался на поле с наставником питерцев Роберто Манчини.

– Каково состояние Рауля Наваса, у которого была травма?

– Все игроки в хорошем состоянии, но окончательное решение по футболистам, которые выйдут на поле, я приму сегодня вечером.

– Встречались ли вы с Роберто Манчини на поле или вне его?

– Да, встречались в 1992 году в финале Кубка чемпионов. Моя "Барселона" играла с его "Сампдорией" и мы победили. Кстати, в этот день родился наш вратарь Херонимо Рульи, который сидит рядом со мной. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.