21:08 | Футбол — Лига Европы

"Этот бронепоезд не остановить". Перфоманс фанатов "Локомотива"

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Болельщики "Локомотива" вывесили баннер в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена"Красно-зеленые развернули надпись "Если покатило у "Локомотива", этот бронепоезд не остановить".

Трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген"

 

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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semenovmaxim

Да он сам развалится после перерыва в чемпионате.

21:54

Slim Taller

На каждый бронепоезд найдутся свои партизаны,которые пустят его под откос.

21:50

Solace.

Круто :)

21:27