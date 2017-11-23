"Этот бронепоезд не остановить". Перфоманс фанатов "Локомотива"

Болельщики "Локомотива" вывесили баннер в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена". Красно-зеленые развернули надпись "Если покатило у "Локомотива", этот бронепоезд не остановить".
Круто! #ЛокоКопенгаген pic.twitter.com/nKLRnUPfPG– Филипп Папенков (@PippoGranato) 23 ноября 2017 г.
23 ноября 2017 г.
semenovmaxim
Да он сам развалится после перерыва в чемпионате.
21:54
Slim Taller
На каждый бронепоезд найдутся свои партизаны,которые пустят его под откос.
21:50
Solace.
Круто :)
21:27