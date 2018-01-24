"Это не зеркало!". "Локомотив" показал тренировку Миранчуков в замедленной съемке

"Локомотив" в Твиттере опубликовал очередное видео с учебно-тренировочного сбора в Испании. В новом ролике, который сделан с использованием замедленной съемки, показано занятие братьев Антона и Алексея Миранчуков.

"Это не зеркало! Это наши братья Антон и Алексей", – говорится в сообщении, прикрепленном к ролику.

Напомним, первый официальный матч "Локомотива" в 2018 году состоится 15 февраля. Железнодорожники во Франции в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся с "Ниццей". Ответная игра состоится 22 февраля в Москве.