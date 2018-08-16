"Если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов". "Зенит" - о победе над минским "Динамо"

"Зенит" разгромил минское "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) и прошел дальше по сумме двух встреч (8:5). Официальный Твиттер петербургского клуба иронично прокомментировал это событие.
- Если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов, - сообщается в Твиттере "Зенита".
Под этой записью следует обращение к минскому "Динамо":
- "Динамо" Минск, возвращаем!
Если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов...#ИдетВолна🌊 pic.twitter.com/6GOQjUjI6f– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 августа 2018 г.
"Зенит" сыграет с "Мольде" в четвертом отборочном раунде Лиги Европы.