23:02 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов". "Зенит" - о победе над минским "Динамо"


"Зенит" разгромил минское "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) и прошел дальше по сумме двух встреч (8:5). Официальный Твиттер петербургского клуба иронично прокомментировал это событие.

Если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов, - сообщается в Твиттере "Зенита".

Под этой записью следует обращение к минскому "Динамо":

- "Динамо" Минск, возвращаем!

"Зенит" сыграет с "Мольде" в четвертом отборочном раунде Лиги Европы. 

Зенит - Динамо Мн

 

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