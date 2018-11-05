Еськов и Безбородов получили назначения на матчи Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы между "Лацио" и "Марселем", информирует официальный сайт УЕФА. Встреча группы Н пройдет 8 ноября в Риме (начало матча - в 20.55 по московскому времени).

Ассистентами Безбородова будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительными ассистентами - Сергей Иванов и Кирилл Левников. Четвертым судей назначен Алексей Лунев.

Другой российский судья Алексей Еськов обслужит встречу группы B между "Русенборгом" и "Зальцбургом". Встреча пройдет 8 ноября в Тронхейме (начало - 23.00)

Ассистентами Еськова на матче будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительными ассистентами - Роман Галимов и Михаил Вилков. Четвертым судьей назначен Игорь Демешко.