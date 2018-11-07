18:29 | Футбол — Лига Европы

Ещенко и Зе Луиш готовы сыграть с "Рейнджерс"

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Игроки "Спартака" защитник Андрей Ещенко и форвард Зе Луиш вернулись в общую группу, информирует официальный сайт красно-белых. Они готовы принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Рейнджерс".

По индивидуальной программе из-за мышечной усталости занимался защитник Дмитрий Комбаров. Голкипер Александр Селихов во время тренировки выполнял беговую работу.

В Лиге Европы "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка.

Спартак - Рейнджерс

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-07-yeshchenko_i_ze_luish_gotovy_sygrat_s_reyndzhers/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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