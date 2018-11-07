Ещенко и Зе Луиш готовы сыграть с "Рейнджерс"

Игроки "Спартака" защитник Андрей Ещенко и форвард Зе Луиш вернулись в общую группу, информирует официальный сайт красно-белых. Они готовы принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Рейнджерс".

По индивидуальной программе из-за мышечной усталости занимался защитник Дмитрий Комбаров. Голкипер Александр Селихов во время тренировки выполнял беговую работу.

В Лиге Европы "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка.

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