Эррера – лучший игрок финала Лиги Европы

УЕФА признал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру лучшим игроком финала Лиги Европы. "Красные дьяволы" стали обладателями трофея, обыграв в финале "Аякс" (2:0). 27-летний испанец провел на поле весь матч.

"Испанцу не привыкать к роли незаметного героя "МЮ". Вот и на этот раз он не жалея себя трудился в опорной зоне. Успевал оказаться в самом центре событий, страховал нападающих, разгонял атаки. Когда в концовке Погба, отодвинутый назад в пару к Эррере, вдруг оставил свою позицию и метнулся вперед, испанец призвал того к порядку и вернул на место", – говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"