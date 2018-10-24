Эрнани: "Зенит" готов к игре с "Бордо"

Полузащитник "Зенита" Эрнани заявил, что его команда готова к завтрашнему матчу группового этапа Лиги Европы против "Бордо".

- Я думаю, это сложная команда, но мы готовились всю неделю и слушали все, что нам говорил тренер, - цитирует Эрнани официальный сайт сине-бело-голубых. - Думаю, мы готовы к завтрашней игре. Жалею ли я, что перешел в "Зенит"? Нисколько не расстраиваюсь и не сомневаюсь в своем решении. Я очень рад своему возвращению и работаю на каждой тренировке, чтобы играть как можно чаще.

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