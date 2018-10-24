17:25 | Футбол — Лига Европы

Эрнани: "Зенит" готов к игре с "Бордо"

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Полузащитник "Зенита"  Эрнани заявил, что его команда готова к завтрашнему матчу группового этапа Лиги Европы против "Бордо".

- Я думаю, это сложная команда, но мы готовились всю неделю и слушали все, что нам говорил тренер, - цитирует Эрнани официальный сайт сине-бело-голубых. - Думаю, мы готовы к завтрашней игре. Жалею ли я, что перешел в "Зенит"? Нисколько не расстраиваюсь и не сомневаюсь в своем решении. Я очень рад своему возвращению и работаю на каждой тренировке, чтобы играть как можно чаще.

Зенит - Бордо

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-24-ernani-bordo-slozhnaya-komanda-no-my-gotovy-k-zavtrashney-igre.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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