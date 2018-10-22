Эрнани: "Бордо" - серьезный соперник, иначе он не играл бы в групповом турнире"

Полузащитник "Зенита" Эрнани поделился ожиданиями от предстоящей игры 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо". Игра состоится в четверг, 25 сентября, начало - 19.55 по московскому времени.

- "Бордо" - типичная французская команда, быстрая, проводящая атаки на высоких скоростях, часто атакующая флангами, - цитирует официальный сайт "Зенита" Эрнани. - Думаю, мы будем готовы к такой игре.

– В этом сезоне "Зенит" несколько раз не был похож на себя в матчах с соперниками, уступающими в классе. Например, в Минске и Махачкале. "Бордо" в нашей группе Лиги Европы идет на последнем месте. Возможна ли недооценка соперника?

– Нет, это не должно нас расслабить. Перед каждым матчем тренер говорит, что для нас это самый важный матч в сезоне. Ментально мы готовы всегда, хотя в Минске и Махачкале действительно выглядели плохо.

Если бы тогда не проиграли, затратили бы меньше сил в Лиге Европы, а в чемпионате России создали бы еще больший отрыв. Но случилось так, как случилось. Продолжаем готовиться к следующим матчам, не снижая концентрации. "Бордо" – серьезный соперник, иначе он не играл бы в групповом турнире.