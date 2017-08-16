Эрик тен Хаг: "Никакой эйфории у футболистов "Утрехта" после победы над "Зенитом" быть не должно"

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" (1:0) сказал, что рано говорить об итоговой победе. Кроме того, специалист отметил болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении всей игры.
- Атмосфера на стадионе была великолепной, - цитирует пресс-служба "Утрехта" тен Хага. - Это стало одним из факторов победы. Здорово видеть, что все больше болельщиков поддерживают "Утрехт". Антураж сегодняшнего матча стал для команды дополнительной мотивацией.
Хорошо, что мы выиграли со счетом 1:0. Нас ожидает ответная игра поэтому нельзя находиться в эйфории. Мы можем выйти в групповой этап Лиги Европы. Нужно продолжать работать.
Tribunal Z
О кей оби, ты про какую там команду поёшь? Чет я класс Утрехта не увидел, увидел только от несыгранности ошибки Зенита в центре обороны и с зоны Кришито. У тебя наверное и Спартак классная команда, которая вообще влетает деревенским клубам когда в Еропуу выходит
23:13
Дмитрий все о*кей
Победила более классная команда, какая эйфория?!
22:59