Эрик тен Хаг: "Никакой эйфории у футболистов "Утрехта" после победы над "Зенитом" быть не должно"

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" (1:0) сказал, что рано говорить об итоговой победе. Кроме того, специалист отметил болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении всей игры.

- Атмосфера на стадионе была великолепной, - цитирует пресс-служба "Утрехта" тен Хага. - Это стало одним из факторов победы. Здорово видеть, что все больше болельщиков поддерживают "Утрехт". Антураж сегодняшнего матча стал для команды дополнительной мотивацией.

Хорошо, что мы выиграли со счетом 1:0. Нас ожидает ответная игра поэтому нельзя находиться в эйфории. Мы можем выйти в групповой этап Лиги Европы. Нужно продолжать работать.