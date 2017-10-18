Эрик Хаген: "Зенит" намного сильнее "Русенборга". Думаю, будет 3:0"

Бывший защитник "Зенита" норвежец Эрик Хаген выразил мнение, что клуб крупно победит "Русенборг" в матче группового турнира Лиги Европы.

– В четверг сине-бело-голубые встретятся с "Русенборгом". Этот матч будут у вас показывать?

– Наверное. Если получится – посмотрю на победу. Не сомневаюсь, что "Зенит" выиграет, – он намного сильнее "Русенборга". Думаю, будет 3:0. (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Зенит" - "Русенборг" состоится 19 октября, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Полностью интервью Хагена