Эрик Бедуэ: "Против "Бордо" играли футболисты международного класса"

Главный тренер "Бордо" Эрик Бедуэ на пресс-конференции после поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы от "Зенита" (1:2) отметил в составе невской команды Ивановича, Паредеса и Дзюба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Почему вы проиграли? - вопрос тренеру.

- Такие матчи надо выигрывать. Но нельзя забывать, что в нашей команде много молодых игроков, которым многому предстоит научиться. Они играли против такой опытной команды, как "Зенит". А в матчах с ним любая ошибка, любой недоигрыш мгновенно наказывается. Соперники показали хорошую игру, но "Зенит" наказывает даже за самую мельчайшую ошибку.

- Во втором тайме команда будто остановилась и стала играть менее остро. Почему?

- В матче такого уровня трудно держать высокий темп. Мы играли в гостях и выходили с желанием победить, но напротив нас играли звезды международного масштаба. Они здорово начали второй тайм, а мы снизили скорость и проиграли. Уроки будут вынесены. наши игроки полуичли хороший опыт.

- Не жалеете ли вы о замене Карамо?

- Невозможно 11 игроками отбегать весь год во всех турнирах. Нападающие проделывают огромный объем работы. Замены - это нормально.

- Верите ли вы в выход из группы?

- Мы всегда верим в это. У нас ноль очков, это безусловная катастрофа. Но мы не заслуживаем этого и будем работать дальше. Мы не намерены опускать руки.

- Кого вы выделите в составе соперника?

- Это очень хорошая команда, но это не новость для нас. И Иванович, и Паредес, и Дзюба - всех я могу отметить. Когда мы вышли на групповой этап, сразу решили, что здесь игроки будут набираться опыта. Эти поражения - необходимая плата за поражения.

- С кем из трех соперников по группе пришлось тяжелее всего?

- Все три команды разные, очень хорошие. И "Славия", и "Копенгаген" - хорошие соперники. "Зенит" для меня - фаворит группы. У него есть все, чтобы легко выйти в плей-офф. (Гоша Чернов)

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