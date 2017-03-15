Эрик Байи: "МЮ" должен сосредоточиться на матче с "Ростовом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи отметил, что болельщики на "Олд Траффорд" должны стать 12-м игроком команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова", который состоится в четверг. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:1.

- На "Олд Траффорд" болельщики являются 12-м игроком, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Байи. - Они поддерживают нас до хрипа. Здорово, что судьба противостояния будет решаться дома. Постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть. Тогда болельщики отправятся домой счастливыми.

Все в команде знают, как важно выйти в четвертьфинал. Это многое значит для нас. Всегда стремимся к максимуму в любом турнире. В прошлом году у меня с "Вильярреалом" получилось выйти в полуфинал, но этого недостаточно. Так что сейчас мы должны сосредоточиться на игре против "Ростова", а уже потом думать о том, что будет дальше.