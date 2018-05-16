Эрик Абидаль: "Атлетико" голоден до побед, но и "Марсель" показывает хорошую игру"

Бывший защитник "Барселоны" и официальный посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль отметил, что выиграть турнир могут как "Атлетико", так и "Марсель". Игра пройдет сегодня в Лионе и начнется в 21.45.

- Мы все прекрасно знаем, насколько голоден до победы "Атлетико" и их тренер (Диего Симеоне. – Прим. "СЭ"), что они и доказали в последние годы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, - цитирует ТАСС Абидаля. - Но и "Марсель" в этом сезоне показывает хорошую игру и вполне заслужил выйти в финал. Тем более, марсельцы сыграют здесь почти как дома. Сам я буду поддерживать "Марсель", надеюсь, они смогут победить.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.