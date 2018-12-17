"Енисей" пошутил над "Байером", напомнив, что Красноярск и Краснодар - разные города

Пресс-служба "Енисея" в своем твиттере напомнила леверкузенскому "Байеру", который сыграет с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы, что Краснодар и Красноярск - разные города.

Ранее "Байер" в своем твиттере разместил фото персонажа "Игры престолов" Джона Сноу, и добавил к ней следующую подпись: "Когда ты понял, что тебе предстоит сыграть в России в феврале...".

"Енисей", в свою очередь, рассказал немцам, что Краснодар и Красноярск - разные города.

"Парни, Красноярск и Краснодар - разные города", - написали сибиряки в своем твиттере.

Матчи между "Краснодаром" и "Байером" пройдут 14 и 21 февраля 2019 года.