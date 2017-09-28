Эмилиано Ригони: "Тренер попросил игроков атаки уделять больше внимания обороне"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что главный тренер команды Роберто Манчини просил игроков атаки помогать защитникам в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад" (3:1). В этой встрече аргентинец отметился голом уже на 5-й минуте.

– Это уже второй ваш гол в еврокубках. Забивали ли раньше Рульи?

– Нет, сегодня был первый раз, в Аргентине не доводилось встречаться с ним на поле.

– Слышали, что диктор сперва перепутал автора гола и назвал имя Дриусси?

– Нет, я вообще ничего не слышу в такие моменты! Даже не обратил внимания.

– Очень много помогали сегодня в обороне. Получили специальные указания от тренера?

– Да, мы знали, что соперник силен, и тренер попросил игроков атаки, помимо задач в нападении, уделять больше внимания обороне. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Реал Сосьедад"