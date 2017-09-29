Эмилиано Ригони: "Рад, что смог забить в таком важном матче"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони выразил радость по поводу победы над "Реал Сосьедад" (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Сам аргентинец забил на 5-й минуте встречи.

– Всегда хорошо привыкать к победам и забывать о поражениях. Рад, что мне удалось забить хороший мяч, открыть счет в таком важном матче, он придал команде сил, – отметил Ригони. – Мы знали, что нас ждет тяжелый матч – у "Реал Сосьедада" много достоинств: они любят атаковать, любят владеть мячом. Может быть, они сейчас не так хороши в игре в защите. Да, в какие-то моменты мы намеренно отдавали им мяч, позволяли играть, но всегда контролировали ситуацию на поле. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Реал Сосьедад"