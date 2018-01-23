Эмилиано Ригони: "Буду очень рад, если главным бомбардиром Лиги Европы станет Кокорин"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью пресс-службе клуба сказал, что готов уступить в споре за звание лучшего бомбардира Лиги Европы партнеру по атаке Александру Кокорину (российский форвард отметился 8 голами в 9 играх, на счету аргентинца 6 мячей в 6 играх). Также 24-летний южноамериканец отметил, что вызов в сборную Аргентины стал для него отличным завершением 2017 года.

– Хотели бы стать лучшим бомбардиром Лиги Европы или могли бы поделиться с Кокориным этим достижением?

– Я буду очень рад, если главным бомбардиром турнира станет Саша, потому что он центральный нападающий и он должен забивать. Мы ни от кого так не ждем голов, как от него. Мы, все остальные игроки, просто пытаемся ему помочь, и хорошо, если у кого-то тоже получается забить. Но вообще он центральный нападающий, и его основная задача – забивать любым возможным способом и делать все, чтобы отправить мяч в ворота. Поэтому я готов отдать эту строчку центральному нападающему.

– В прошлом году вы дебютировали в сборной Аргентины. Это в том числе благодаря выступлениям за "Зенит"?

– Мне кажется, к приглашению в сборную привел целый ряд последовательных и взаимозависимых событий. Все началось еще в начале года, поэтому 2017 год я вообще оцениваю высоко. Это лучший год в моей карьере. Все началось еще в "Индепендьенте", откуда я перешел в "Зенит". Там был очень хороший тренер, который разглядел мой потенциал, и сезон получился просто фантастическим. Это повлекло интерес со стороны "Зенита", переезд в Европу, начало выступления в Лиге Европы УЕФА, где меня, наверное, и заметил главный тренер сборной. Все шло последовательно, и ко всему я прикладывал максимальные усилия. Поэтому я считаю, что вызов в сборную – это отличное окончание года.

Напомним, "Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Селтиком". Первый матч между российским и шотландским клубами состоится 15 февраля в Глазко, ответный - 22 февраля в Санкт-Петербурге.