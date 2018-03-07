Эмиль Форсберг: "Лейпциг" ни в коем случае не должен допустить недооценки "Зенита"

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита" отметил, что его команде предстоит игра со сложным соперником. Хавбек также добавил, что "быки" ни в коем случае не должны допустить недооценки противника.
– Какую игру вы ждете завтра?
– Завтра нам предстоит сыграть против сложного соперника. Я бы выделил атакующую линию "Зенита", а также Ивановича. Поэтому игра будет тяжелой.
– "Зенит", возможно, не в лучшей форме, потому что провел всего одну игру в национальном первенстве.
– Я об этом даже не думал. Мы должны завтра сосредоточиться на собственной игре, выложиться на полную и ни в коем случае не допустить недооценки противника.
– Есть ли у вас опыт игр против российских команд? "Зенит" играл довольно жестко против "Амкара" – вы готовы к этому?
– Нет, я никогда не играл против россиян. Завтра ожидаем жесткую борьбу, но мы ко всему готовы – все-таки играем в 1/8 финала Лиги Европы.
– "Лейпциг" ведет борьбу за призовые места в бундеслиге. Где у вас больше мотивация – в домашнем чемпионате или Лиге Европы?
– Мы просто хотим выигрывать во всех матчах, и не важно, что это за турнир. (Егор БЫЧКОВ)
Напомним, что "Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Подковоголовый баклан
Милкивей82 уникальная личность! Он и финансист,и политолог,и конструктор,и с 6-ти лет кино занимается... Милка,есть хоть какая-нибудь сфера деятельности,которая тобой не охвачена? А то ты у нас спец во всём - от гинекологии до астрофизики)))
01:29
Millwall82
Потому вот реально не вижу разницу между Миллером и Федуном, она мизерная. Понятно ведь и убогому, что из одной кормушки хавают.
00:58
Millwall82
Если бы не Путя, сели бы все. И Миллер, и ваш Федун, и некие Аликперовы, Дерипаски и Абрамовчичи. Если бы просто шерстнуть их дела в 90х и их приватизацию.
00:55
Millwall82
Ну так власть и живет за счет этих грабительских кредитов, или ты думал что в этой стране не бывает такой % ставки? А олигархи до сих пор на свободе, потому что честны?) А малый бизнес совсем оборзел?
00:53
ЗЮК~
Сбер может себе позволить всё.А Альфу скоро тоже отожмут.
00:38
Millwall82
Зюк, покупка техники через кредит в альфа-банке, на год кредита.
00:34
Millwall82
Зюк, там же звездочкой все помечено, да?)))) не бывает в альфа-банке таких кредитов потребительских на год, на год всегда идут высочайшие проценты на покупку.
00:32
Millwall82
Потому не советую в РФ брать кредиты, а то мамкины нищебрды аля alex2005 пойдут брать кредиты, направо и налево.
00:30
ЗЮК~
16.99% - 24.99%
00:29
Millwall82
Глянь на потребительский кредит, в один год.
00:22
ЗЮК~
Альфа от 50 000 руб. до 250 000 руб.-13,99—17,99%
00:21
Millwall82
Т.е. совсем.
00:20
Millwall82
На производстве у себя сталкивался, транзакция должна была пройти, в 1,5 лярда рублей, банк закрывался.
00:20
Millwall82
Частные банки, порой не понимают ставки по процентам, крупнейший частный банк? Альфа-банк.
00:18
Millwall82
Ну прости, у зеленого банка-диктатора максимум 17%, а не все 70%.
00:14
ЗЮК~
У нас весь банковский сектор только грабит нищих.
00:13
ЗЮК~
А у остальных ипотека под 3%?
00:12
Millwall82
И банк работающий только на кредитах нищего населения... это конечно мощно.
00:11
Millwall82
под 70% айфон за год) это конечно заманчиво.
00:09
Millwall82
Айвен? А ты видел его грабительские проценты в Альфа-банке? Нигде, кроме пожалуй, микро-займов, таких процентов нет.
00:08
ЗЮК~
Он просто более грамотный руководитель.А то,что им на нас плевать-это факт.Во всём ведь американцы виноваты.
00:05
Millwall82
К сожалению почти вся ультра, будь то спартачи, кони, зенитосы скуплены все, всякой властью.
23:59 7 марта
Millwall82
Потому не вижу разницы между Миллером например, или Федуном. Они считают себя набожителями, сверх-людьми, но обманчиво думают что так будет всегда.
23:55 7 марта
Millwall82
Не думаю что Айвен сильно отличается от Федуна, сам понимаешь что у нас олигархическое государство, 30 максимум семей всем заправляют в России, и по понятиям все вопросы решают. Для них ты и я - быдло.
23:54 7 марта
ЗЮК~
Millwall82,Федун не для болельщиков строил,а для зарабатывания денег.Я с удовольствием поменял бы его на Авена.
23:49 7 марта
Millwall82
На ОИ в СочЯх вдумайся, спустили 50 лярдов американских денег, 40(!!!!) стадионов Зенита, молчек об этом, хотя кому эти ОИ нужны были? Если проще отдохнуть в Барселоне или Сицилии, чем простому гражданину РФ в Сочях.
23:44 7 марта
Millwall82
Зюк, вашему Федуну выделили безвозмездно такую землю под застройку (не стадиона), но неужели болелах подумать было нельзя? О крыше. Северный ведь город Москва.
23:41 7 марта
Millwall82
К слову Кисе Курокава сделал невозможное, это удобный угол смотрения матча из любой точки стадиона, путем уклона трибун, потому на Зенит-арене можно смотреть матч откуда угодно. Это наверное единственный стадион в мире такой, жаль что творец не дожил до открытия.
23:39 7 марта
ЗЮК~
Я не спорю,что Москва-самая ох..евшая.
23:37 7 марта
ЗЮК~
Millwall82,про остальные стадионы не слышно.Даже нормальные СМИ не пишут.
23:35 7 марта