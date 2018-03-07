Эмиль Форсберг: "Лейпциг" ни в коем случае не должен допустить недооценки "Зенита"

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита" отметил, что его команде предстоит игра со сложным соперником. Хавбек также добавил, что "быки" ни в коем случае не должны допустить недооценки противника.

– Какую игру вы ждете завтра?

– Завтра нам предстоит сыграть против сложного соперника. Я бы выделил атакующую линию "Зенита", а также Ивановича. Поэтому игра будет тяжелой.

– "Зенит", возможно, не в лучшей форме, потому что провел всего одну игру в национальном первенстве.

– Я об этом даже не думал. Мы должны завтра сосредоточиться на собственной игре, выложиться на полную и ни в коем случае не допустить недооценки противника.

– Есть ли у вас опыт игр против российских команд? "Зенит" играл довольно жестко против "Амкара" – вы готовы к этому?

– Нет, я никогда не играл против россиян. Завтра ожидаем жесткую борьбу, но мы ко всему готовы – все-таки играем в 1/8 финала Лиги Европы.

– "Лейпциг" ведет борьбу за призовые места в бундеслиге. Где у вас больше мотивация – в домашнем чемпионате или Лиге Европы?

– Мы просто хотим выигрывать во всех матчах, и не важно, что это за турнир. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что "Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.