Эмануэль Маммана: "Мы проспали голевую атаку соперника"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана считает ошибкой обороны пропущенный гол в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад" (3:1). При этом он остался доволен игрой в защите в целом.

– Ближе к концу первого тайма соперник заиграл активнее в нападении. Почувствовали давление?

– Да, но мы и так знали, что "Реал Сосьедад" – очень сильная команда, с хорошими игроками, поэтому важно было надежно сыграть в защите. Нам это почти удалось.

– Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?

– Честно говоря, думаю, мы проспали атаку, после которой они забили нам. Расслабились на мгновение, потеряли концентрацию – и пропустили необязательный мяч. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Реал Сосьедад"