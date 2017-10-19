Эмануэль Маммана: "Манчини поздравил с победой над "Русенборгом" и указал на ошибки"

Полузащитник "Зенита" Эмануэль Маммана после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) отметил, что в раздевалке все поздравили Эмилиано Ригони, который сделал хет-трик. Главный тренер команды Роберто Манчини поблагодарил за хороший результат, а также указал игрокам на ошибки.

- Конечно, за Ригони все радуются в раздевалке, - заявил Маммана. - Если не ошибаюсь, это его первый хет-трик. Рад, что вся команда сегодня победила. В конце матча нам не хватило концентрации и внимания. Я не очень хорошо оценил ситуацию в моменте с голом. Извлеку из этого урок.

Манчини в раздевалке поздравил с хорошим результатом. Конечно, указал на ошибки, которые у нас действительно были. Но все же больше он нас поздравлял.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенброг"