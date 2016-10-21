Эллардайс впервые появился на публике после коррупционного скандала

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс был замечен на матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Фенербахче" (4:1), сообщает The Sun. Наставник сидел в вип-ложе стадиона "Олд Траффорд" вместе с Алексом Фергюсоном. Это первое появление Эллардайса на публике после коррупционного скандала, из-за которого он лишился своего поста в сборной.

Напомним, Эллардайса обвинили в коррупции британские журналисты, которые под видом бизнесменов с Дальнего Востока предложили тренеру национальной команды 400 тысяч фунтов за махинации на трансферном рынке. Представители СМИ сняли на видео разговор, в котором Эллардайс объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов.