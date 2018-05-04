01:30 | Футбол — Лига Европы

Эктор Бельерин: "Все игроки "Арсенала" очень расстроены"


Защитник "Арсенал" Эктор Бельерин заявил, что он и его партнеры очень расстроены после ответного полуфинального матча Лиги Европы с "Атлетико". В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.

– Мы очень расстроены, очень тяжело с этим смириться. "Атлетико" всегда мало пропускает дома, – цитирует официальный сайт УЕФА Бельерина. – Мы все устали, в раздевалке все были очень и очень печальны.

Атлетико - Арсенал

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022217/index.html

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