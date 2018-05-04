Эктор Бельерин: "Все игроки "Арсенала" очень расстроены"

Защитник "Арсенал" Эктор Бельерин заявил, что он и его партнеры очень расстроены после ответного полуфинального матча Лиги Европы с "Атлетико". В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.

– Мы очень расстроены, очень тяжело с этим смириться. "Атлетико" всегда мало пропускает дома, – цитирует официальный сайт УЕФА Бельерина. – Мы все устали, в раздевалке все были очень и очень печальны.