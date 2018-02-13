Экс-игрок "Зенита" и "Крыльев Советов" Родич - в "старте" "Црвены Звезды" на матч с ЦСКА

Стали известны составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА. У сербов с первых минут выйдет на поле бывший защитник "Зенита", "Крыльев Советов" и нижегородской "Волги" Милан Родич.

Также в стартовый состав хозяев попали экс-игроки "Мордовии" Митчелл Дональд и Дамьен Ле Таллек, и бывший полузащитник "Амкара" Бранко Йовичич.

Состав "Црвены Звезды" выглядит следующим образом: Борян – Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович – Йовичич, Дональд – Радоньич, Крстичич, Бен – Пешич.

Запасные: Супич, Рачич, Милияш, Аджич, Бабич, Срнич, Гобелич.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.