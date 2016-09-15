Егор Филипенко: "Второй гол сломал "Маккаби"

Защитник "Маккаби" Егор Филипенко после матча группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" (3:4) отметил, что второй гол сломал команду. Напомним, в составе "Маккаби" был удален игрок, а также назначен свободный удар из пределов штрафной площади, который привел ко второму голу питерцев.

– Получилось так, что одна команда играла 77 минут, а другая – 20, и эта команда выиграла. Мы контролировали игру полностью, но второй мяч нас сломал, – отметил Филиппенко. – Никто не знал тонкостей этого нового правила. Мы просто не понимали, что происходит на поле. Нам было очень трудно после второго гола. А у "Зенита" появилось огромное психологическое преимущество. Мы сделаем выводы из этого поражения. (Эли ШВИДЛЕР)