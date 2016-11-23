18:45 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Егор Филипенко: "Вряд ли кто-то вспомнит, что я играл за "Спартак"

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Защитник "Маккаби" Егор Филипенко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" выразил мнение, что вряд ли кто вспомнит, что он выступал за "Спартак", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– В Санкт-Петербурге часто встречают свистом экс-игроков "Спартака". Как вы к этому относитесь?

– Вот если кто-нибудь вспомнит об этом (улыбается), – сказал Филипенко. – На самом деле я не думаю, что болельщики будут специально свистеть в мою сторону. В любом случае это не станет проблемой для меня.

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Hummel

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