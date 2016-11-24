Егор Филипенко: "С Дзюбой поговорили, но не о "Спартаке"

Защитник "Маккаби" Егор Филипенко после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что его команда не заслуживала поражения, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что ему удалось поговорить с Артемом Дзюбой.

– Как и в Израиле, мы не заслуживали поражения. Но сказался класс "Зенита" – соперник свои моменты реализовал, а мы нет. Ожидали увезти отсюда очки. Считаю, что по игре мы не уступили "Зениту", но за хорошую игру очков не дают.

– Удалось ли поговорить с Дзюбой?

– Да удалось. После игры перекинулись парой фраз.

– О чем говорили? О "Спартаке"?

– (Улыбается.) Нет, не о "Спартаке". Так, о жизни, спросили, как друг у друга дела...