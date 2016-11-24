22:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Егор Филипенко: "С Дзюбой поговорили, но не о "Спартаке"

0
0
0
2

Защитник "Маккаби" Егор Филипенко после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что его команда не заслуживала поражения, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что ему удалось поговорить с Артемом Дзюбой.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Маккаби" - 2:0. Александр КЕРЖАКОВ забил второй мяч в ворота израильской команды.Кержаков поставил точку. "Зенит" одержал пятую победу в Лиге Европы

– Как и в Израиле, мы не заслуживали поражения. Но сказался класс "Зенита" – соперник свои моменты реализовал, а мы нет. Ожидали увезти отсюда очки. Считаю, что по игре мы не уступили "Зениту", но за хорошую игру очков не дают.

– Удалось ли поговорить с Дзюбой?

– Да удалось. После игры перекинулись парой фраз.

– О чем говорили? О "Спартаке"?

– (Улыбается.) Нет, не о "Спартаке". Так, о жизни, спросили, как друг у друга дела...

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/kerzhakov-postavil-tochku-zenit-oderzhal-pyatuyu-pobedu-v-lige-evropy-1069585/

0
0
0
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

SS-1525-Sergey

Это всё журналисты стараются о Пищевике спрашивать всех, нормальные разговаривают о чём-то актуальном и живом, а не о тухлятине!

22:13

Гетеродин

Не может СЭ без спартаков своих... Зенит с победой!

22:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ