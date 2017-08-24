Эффектный гол Радоньича от газона в ворота "Краснодара". Видео

Полузащитник "Црвены Звезды" Неманья Радоньич открыл счет в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". На 7-й минуте хавбек, оказавшийся первым на отскоке, ближнего расстояния ударом от газона переправил мяч в ворота Андрея Синицына.
Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"
Г⚽Л! @crvenazvezdafk#UEL #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. #ЦрвенаЗвездаКраснодар 1:0 7' Неманья Радоньич Общий счет 3:3 pic.twitter.com/o155BXv45V– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 августа 2017 г.
сабзеро
А у Краснодара такой вылетел и не засчитали.
22:38