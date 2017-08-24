Эффектный гол Радоньича от газона в ворота "Краснодара". Видео

Полузащитник "Црвены Звезды" Неманья Радоньич открыл счет в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". На 7-й минуте хавбек, оказавшийся первым на отскоке, ближнего расстояния ударом от газона переправил мяч в ворота Андрея Синицына.

Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"