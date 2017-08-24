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22:07 | Футбол — Лига Европы

Эффектный гол Радоньича от газона в ворота "Краснодара". Видео

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Полузащитник "Црвены Звезды" Неманья Радоньич открыл счет в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". На 7-й минуте хавбек, оказавшийся первым на отскоке, ближнего расстояния ударом от газона переправил мяч в ворота Андрея Синицына

Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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сабзеро

А у Краснодара такой вылетел и не засчитали.

22:38