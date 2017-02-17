09:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Эдуардо Бериссо: "У "Шахтера" очень хорошая команда, которая привыкла к победам"

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Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо остался доволен игрой свой команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" (0:1). По словам специалиста, галисийцы создали много хороших моментов, но им не хватило точности в завершающей стадии атаки.

- Мне понравились действия моих футболистов. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов, - приводит пресс-служба "горняков" слова Бериссо. - Возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо. Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабраль. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча.

- "Сельта" потерпела третье поражение кряду. Собирается ли она выигрывать?

- У нас есть силы, чтобы побеждать. Учитывая наш матч с "Атлетико" и этот, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в ответном поединке мы сумеем добиться нужного результата.

- Действительно ли можно рассчитывать на успех в ответной встрече в Харькове?

- У "Шахтера" очень хорошая команда, которая привыкла к победам. Иногда "горняки" меняют манеру игры, как, например, сегодня. Но мы тоже сильны и рассчитываем на лучший результат в ответном поединке.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/39052

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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