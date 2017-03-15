Эдуардо Бериссо: "Сельте" нужно забыть прошлый матч и забить "Краснодару"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команду ожидает очень сложный матч. Он также выделил тех игроков, на которых следует обратить особенное внимание, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Завтра будет очень сложный матч против атакующей команды, которая любит контролировать, держать мяч, – начал Мы надеемся победить, забить голы. Мы приехали ради положительного результата для нас.

– У вас есть преимущество в один гол. Как будете строить игру?

– Я думаю, самое главное – забыть прошлый результат и забить гол. Надо будет победить так, как мы это сделали на предыдущей стадии Лиги Европы.

– Возможен ли такой результат, как вчера был у "Севильи"? И как готова ли "Сельта" к завтрашнему матчу?

– Что произошло вчера – футбол, здесь все возможно. Люди учатся на чужих и на своих ошибках, потому мы хотим не повторить судьбу другой испанской команды. Нам надо навязывать свой стиль игры, чтобы победить. А также наша команда готова хорошо. Нам надо контролировать действия Вандерсона особенно внимательно, как мы считаем. Смолова завтра не будет, насколько мы знаем.