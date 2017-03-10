Эдуардо Бериссо: "Сельта" не чувствует себя фаворитом в противостоянии с "Краснодаром"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (2:1) подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ. Специалист отметил, что в России его подопечные будут играть в своем обычном стиле – контролировать мяч.

– Согласны с тем, что "Краснодар" сыграл ниже своих возможностей из-за отсутствия четверых игроков?

– Иногда сложно понять сыграла ли команда плохо просто так или из-за отсутствия определенных игроков. Мне бы хотелось верить, что если "Краснодар" сыграл хуже обычного, как вы говорите, то причиной этого была игра "Сельты". Наша идея игры не зависит от потерь в составе соперника.

– Можно ли назвать "Сельту" фаворитом пары?

– Мы не чувствуем себя фаворитами. Мы сыграли хорошо, контролировали мяч, и мы уверены в своих силах и надеемся через неделю провести хороший матч, успеть отдохнуть перед ним и восстановиться. Собираемся играть в России в своем обычном стиле – стараться больше контролировать мяч. Надеюсь, что мы сможем контролировать матч в России. Мы должны сыграть в Краснодаре не хуже, чем сегодня – это как минимум. Также впереди у нас воскресный матч с "Вильярреалом". Посмотрим, насколько устали футболисты после игры с "Краснодаром" и насколько большие изменения нужно будет вносить в состав к игре с "Вильярреалом".