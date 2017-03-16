Эдуардо Бериссо: "Сельта" играла против 35 тысяч человек на стадионе в Краснодаре"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо остался доволен игрой своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (2:0), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам специалиста, галисийцам в этой встрече пришлось противостоять почти 35 тысячам человек, присутствовавшим на стадионе.

- Многие специалисты сомневались в победе "Сельты". Что скажете? - вопрос Бериссо.

- Я никогда не сомневался в своих игроках. Нам было важно хорошо сыграть в гостях. "Сельта" забила первый гол, и "Краснодар" начал нас сильно атаковать. Мы боялись, что пропустим, но мы нашли в себе ресурсы. Моя команда играла очень смело. Мы играли не просто против одной команды, а против почти 35 тысяч человек на стадионе.

- Какие изменения вы внесли в игру команды? Реализовала ли она это?

- Я очень доволен. Наш план сработал. Мы планировали прессинговать в центре поля Газинского, Каборе. У них не получалось контролировать мяч, не получилась и созидательная игра. Мои ребята все исполнили на высоком классе, и я благодарен им за проделанную работу.

- Как думаете, после "Шахтера" и "Краснодара" мечты продолжат сбываться? Будут победы?

- Безусловно, сбылась еще одна наша общая мечта. Мы будем продолжать работать. Очень важно эмоционально то, что команда заряжена, что она готова биться. Это была прекрасная ночь, когда мы исполнили еще одну мечту. Надеюсь, таких матчей будет больше.