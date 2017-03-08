19:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Эдуардо Бериссо: "Сельта" думает только об игре с "Краснодаром"

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Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" высоко оценил класс соперника. Наставник добавил, что его команда полностью сконцентрирована на предстоящей встрече, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– "Краснодар" очень организованная команда со слаженной структурой игры, динамичными полузащитниками, активными флангами, – сказал Бериссо. – Соперник хорошо владеет мячом, а теряя его, сразу прессингует. Повторюсь, команда прекрасно организована.

– Как чувствует себя команда после поражения 0:5 от "Барселоны" в прошлой игре?

– Мы в хорошем расположении духа. После поражения от "Барселоны" нам было психологически непросто, но теперь мы сконцентрированы на матче с "Краснодаром". Из всех поражений мы извлекаем уроки. Также учимся и на победах. Сейчас мы думаем только об игре с "Краснодаром" и держим в уме еще и ответную игру. Впереди матч с очень сложным противником.

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