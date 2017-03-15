Эдуардо Бериссо: "Сельта" будет ждать ошибки "Краснодара"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что главное для его команды – дождаться ошибок соперника и воспользоваться ими, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Шалимов сказал, что вы лучше играете дома, чем на выезде. Как прокомментируете?

– На самом деле, моя команда почти одинаково играет и дома, и в гостях. Конечно, статистика в пользу домашних матчей. Но завтра мы будем стараться прессинговать и контролировать мяч, нам это нравится. Вы помните, что "Краснодар" в прошедшем матче пропустил 2 гола, и мы будем ждать его ошибки.

– Насколько тяжело играть на 3 фронта?

– Я думаю, это заслуги футболистов, что мы сыграли удачно на трех фронтах. Мои игроки выдержали серьезные нагрузки – как физические, так и психологические. У нас в принципе идет хороший сезон, и мы хотели бы его пройти в таком же духе до конца.

– Завтра будет аншлаг, что не очень привычно для вашей команды. Как это может сказаться на "Сельте"?

– Я думаю, это прекрасная мотивация – сыграть на заполненном стадионе. Это больше эмоционально заводит. Тем более, это игра в плей-офф, мечта, которая исполнилась. Какой прекрасный стадион! Мечты, наверное, сбываются!