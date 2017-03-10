01:31 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Эдуардо Бериссо: "Победа над "Краснодаром" вышла трудовой"

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Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (2:1) назвал победу над российской командой трудовой, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр Вишневский. Специалист отметил, что после пропущенного гола его команда потеряла контроль над игрой.

– Несмотря на многочисленные голевые шансы "Сельта" добилась не лучшего счета…

– Да, у нас было много шансов забить. Первый тайм был в нашем исполнении лучше, чем второй. Мы доминировали на протяжении большей части игры, но затем пропустили гол и потеряли контроль над игрой. Но все-таки добились победы, которая вышла трудовой. Впереди нас ждет тяжелый матч в России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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