Эдуардо Бериссо: "Победа над "Краснодаром" вышла трудовой"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (2:1) назвал победу над российской командой трудовой, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр Вишневский. Специалист отметил, что после пропущенного гола его команда потеряла контроль над игрой.

– Несмотря на многочисленные голевые шансы "Сельта" добилась не лучшего счета…

– Да, у нас было много шансов забить. Первый тайм был в нашем исполнении лучше, чем второй. Мы доминировали на протяжении большей части игры, но затем пропустили гол и потеряли контроль над игрой. Но все-таки добились победы, которая вышла трудовой. Впереди нас ждет тяжелый матч в России.