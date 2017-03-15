19:54 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Эдуардо Бериссо: "Ответная игра с "Краснодаром" - матч смерти"

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Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" отметил важность предстоящей встречи. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 16 марта в Краснодаре и начнется в 21.00 по московскому времени.

– Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бериссо. – Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах.

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