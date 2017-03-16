Эдуардо Бериссо: "Матч с "Краснодаром" был фантастическим"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что игра была фантастической и проходила на невероятном стадионе, передает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист поблагодарил российский клуб за теплый прием.

– Это была очередная победа на выезде. Как прокомментируете?

– Надеюсь, наша поступательная победная линия не закончится в этом сезоне, – сказал Бериссо. – Матч с "Краснодаром" был фантастическим на невероятном стадионе. Надеюсь, дальше будут победы.

– Лига Европы для вас важнее чемпионата Испании?

– Безусловно, была ротация, потому что я понимал, что матч с "Краснодаром" будет энергозатратным. Я решил дать шанс другим игрокам, которые были более свежими. В ближайшем матче также будет ротация.

– Какие планы у вас на дерби против "Депортиво"?

– Мы будем радоваться после нынешней победы. Но на дерби ты особо готовишься, это важный матч для всех. Я составлю план на игру, который, надеюсь, позволит нам победить.

– Как оцените судейство?

– Я никогда не говорю об арбитрах. Хочу поблагодарить "Краснодар" за теплый прием. Для меня было большой честью присутствовать здесь, увидеть все это вживую.