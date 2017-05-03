Эдуардо Бериссо: "Игра с "МЮ" - важнейшая в истории "Сельты"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо высоко оценил важность предстоящего полуфинала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Он считает эту игру важнейшей в истории клуба.

– Я очень уважаю тренера соперников, но не тренеры выигрывают матчи, – цитирует A Bola Бериссо. – Они помогают победить, определяют состав, создают план игры. Мы же постараемся выиграть, показав свой футбол. Вероятно, эту игру можно считать важнейшей в истории клуба. Есть общая мечта всего города. Все жители гордятся тем, что мы сделали. Нам нужно проявлять тактическую гибкость, поскольку "МЮ" всегда отталкивается от соперника. При этом необходимо оставаться верными себе.

Матч "Сельта" – "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 4 мая, начало встречи – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.