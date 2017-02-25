Эдуардо Бериццо: "Сельту" ждет тяжелое противостояние с "Краснодаром"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо отметил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" получатся для испанцев тяжелыми. Первая встреча команд состоится 9 марта в Виго, ответная пройдет 16 марта в Краснодаре.

– "Краснодар" вышел в плей-офф турнира, преодолев серьезную группу, поэтому нас ждет тяжелое противостояние, – цитирует AS Бериццо. – Естественно, в первую очередь мы должны думать о себе и о том, как подойти к предстоящим матчам в лучшей форме. Мне бы хотелось, чтобы ответный матч прошел дома, но у нас хорошая статистика в гостевых матчах. "Сельта" – опасный соперник для любой команды вне зависимости от того, где проходит игра.