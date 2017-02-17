Эдин Джеко: "Рома" показала то, чего стоит, в матче с "Вильярреалом"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко, который стал автором хет-трика в матче 1/16 Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:4), подчеркнул, что эта игра стала одной из лучших в его карьере. По словам форварда, в этой встрече римляне показали свою силу.

- Я забрал домой мяч, которым мы играли в этой встрече. Посвящаю эту победу своей дочке, - приводит Football Italia слова Джеко. - Этот матч стал одним из лучших в моей карьере. В этой игре мы забили четыре гола и не позволили сопернику создать моменты у своих ворот. Иногда в чемпионате Италии мы теряем очки в матчах со средними командами, но сегодня нам удалось показать, чего мы стоим. Но впереди 90 минут другого матча.