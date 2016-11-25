Эдин Джеко: "Матч с "Викторией" не был особенно сложным"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко, ставший автором хет-трика в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с пльзеньской "Викторией" (4:1), выразил удовлетворение результатом. По словам форварда, его команда не испытала трудностей.

– Это матч не был особенно сложным, – приводит Tmw слова Джеко. – У соперника неплохая команда, но ей удалось создать лишь пару моментов. В первом случае это был гол, а во втором нас спас голкипер. Мой мяч – один из самых красивых за время выступления в "Роме", хотя я не уверен. Чувствую себя прекрасно. Рад, что мы прошли дальше.