Эдер: "В игре с "Амкаром" буду еще острее"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) отметил, что постепенно адаптируется к столичной команде. Португалец подчеркнул, что чувствует себя все лучше и лучше.

– Как сейчас себя ощущаете после перехода в "Локомотив" – физически и эмоционально?

– Хорошо. В чемпионате отыграл 60 минут, сейчас еще 20 в Лиге Европы. Чувствую себя все лучше и лучше. В следующем матче (с "Амкаром" - Прим. "СЭ") буду действовать еще острее.

– В концовке вы пробили издали низом. Прямо как в финале Евро-2016.

– (Смеется) Да, вокруг было много соперников, но я все равно решился на удар. Увы, не попал. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"