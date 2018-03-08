Эдер - в атаке "Локомотива" на матч с "Атлетико"

Стал известен состав "Локомотива" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Фернандеш, И.Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Напомним, матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.