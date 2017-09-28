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20:55 | Футбол — Лига Европы

Эдер - в атаке "Локомотива" на матч против "Злина"


Главные тренеры "Локомотива" и "Злина" огласили стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги Европы. С первых минут у хозяев поля выйдет нападающий Эдер.

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов – Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш – Ал. Миранчук, Эдер.

"Злин": Достал - Матеев, Бачо, Гайич, Хольцер - Экпай, Траоре, Йирачек, Вукадинович - Железник, Диоп.

Трансляция матча "Локомотив" - "Злин"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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