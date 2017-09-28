Эдер - в атаке "Локомотива" на матч против "Злина"

Главные тренеры "Локомотива" и "Злина" огласили стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги Европы. С первых минут у хозяев поля выйдет нападающий Эдер.
"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов – Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш – Ал. Миранчук, Эдер.
"Злин": Достал - Матеев, Бачо, Гайич, Хольцер - Экпай, Траоре, Йирачек, Вукадинович - Железник, Диоп.
Трансляция матча "Локомотив" - "Злин"
А вот и наш стартовый состав на 2-й матч в Лиге Европы! Вперед, парни! #ЛокоЗлин– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 28 сентября 2017 г.
Our Starting XI for the Zlin game! Come on, guys! #UEL pic.twitter.com/JzPDt6BXex