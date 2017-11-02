Эдер получил травму, "Локомотив" доигрывал в меньшинстве

Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). Форвард покинул поля до финального свистка - на 93-й минуте. Железнодорожники доигрывали игру в меньшинстве.

Напомним, в первом тайме повреждение бедра получил голкипер "Локомотива" Гильерме. Он был заменен на Никиту Медведева. Завтра игроку сделают обследование, которое позволит определить срок восстановления.