23:04 | Футбол — Лига Европы

Эдер получил травму, "Локомотив" доигрывал в меньшинстве


Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). Форвард покинул поля до финального свистка - на 93-й минуте. Железнодорожники доигрывали игру в меньшинстве.

Напомним, в первом тайме повреждение бедра получил голкипер "Локомотива" Гильерме. Он был заменен на Никиту Медведева. Завтра игроку сделают обследование, которое позволит определить срок восстановления.

Локомотив - Шериф

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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