Эдер: "Копенгаген" поддавливал "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) отметил, что главный тренер команды Юрий Семин остался доволен ничьей. Кроме того, сам футболист выразил удовлетворение от итогового результата.

– Довольны результатом?

– Да. Мы играли на выезде, так что одно очко против хорошего соперника – это нормально.

– А Семин был удовлетворен итогом?

– Да, хотя было бы лучше победить.

– Что вам сказал тренер, выпуская на замену?

– Попросил помочь команде, придержать мяч и поддерживать партнеров.

– Сзади тоже пришлось отрабатывать?

– Да. Это был тяжелый матч. Соперник поддавливал нас, и всем вместе необходимо было как обороняться, так и атаковать. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"