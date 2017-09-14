Эдер: "Копенгаген" поддавливал "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) отметил, что главный тренер команды Юрий Семин остался доволен ничьей. Кроме того, сам футболист выразил удовлетворение от итогового результата.
– Довольны результатом?
– Да. Мы играли на выезде, так что одно очко против хорошего соперника – это нормально.
– А Семин был удовлетворен итогом?
– Да, хотя было бы лучше победить.
– Что вам сказал тренер, выпуская на замену?
– Попросил помочь команде, придержать мяч и поддерживать партнеров.
– Сзади тоже пришлось отрабатывать?
– Да. Это был тяжелый матч. Соперник поддавливал нас, и всем вместе необходимо было как обороняться, так и атаковать. (Михаил ГОНЧАРОВ)