Эдер: "Атлетико" один из лучших клубов мира, но и мы достаточно амбициозны"

Нападающий "Локомотива" Эдер считает "Атлетико" одним из фаворитов в борьбе за победу в Лиге Европы. Железнодорожники сыграют с мадридцами в 1/8 финала турнира.

– "Атлетико" один из лучших клубов мира, – цитирует Marca Эдера. – Это явный кандидат на победу в Лиге Европы. Но мы амбициозны и будем бороться до последнего. Нам нужно сыграть компактно, если хотим добиться результата. Это техничная команда и сильная физически. Матч будет сложным, придется сражаться. Но мы готовы, мы в хорошей форме.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.